アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアや大食いタレントと幅広く活躍中のちとせよしのが、10日発売の「ヤングアニマル」8号(白泉社)で表紙＆巻頭グラビアを飾った。 【写真】笑顔もマシュマロも最高です 同日に自身のインスタグラムで「お知らせ」と題して「本日発売、ヤングアニマルさんの表紙巻頭グラビアを務めさせて頂いております」と投稿。「YAグラ姫2019で編集部特別賞を頂い