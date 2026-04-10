◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ 6-3 西武(10日、県営大宮)38イニングぶりのタイムリーなどで先制したロッテ。8回裏に逆転を許すも、すぐさま逆転し返して、連敗を「5」で止めました。先発マウンドにあがったのは、これが今季初登板となった河村説人投手。初回を順調に三者凡退に抑えると、その後も無失点の好投を披露します。これを援護すべくロッテ打線は奮起。2回には1アウトからポランコ選手が2塁打で出塁し、続く寺地隆成選手が