◇パ・リーグロッテ6―3西武（2026年4月10日県営大宮）ロッテが執念の再逆転劇で連敗を「5」で止め、最下位を脱出した。2回に寺地輶成がチーム38イニングぶりのタイムリーとなる中前打を放って先制。4回にも2打席連続の打点となる左前適時打で2点目を叩き出した。先発は今季初登板の河村説人。4回まで無失点のピッチングを続け、5回はカナリオの適時二塁打を浴びたが、6回4安打1失点とゲームをつくった。継投