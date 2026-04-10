お笑いコンビ・Take2の東貴博さん（56）が9日、熱海五郎一座 『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』の製作発表記者会見に登場。深沢邦之さん（59）とのコンビ・Take2の今後についてコメントしました。『熱海五郎一座』は、伊東四朗さんが旗揚げした『伊東四朗一座』の“東京の笑い”を継承した形で、三宅裕司さんが旗揚げした一座です。2014年からは新橋演舞場に進出しシリーズ化。今年は旗揚げから22年目