◇パ・リーグ西武３―６ロッテ（2026年4月10日県営大宮）名手のミスで、西武が悪夢の逆転負けを喫した。1点を追う8回、2死から桑原が5試合連続となる中前打で出塁。源田が遊撃への内野安打で続くと、ここまで3打席で2三振を喫していた岸が左翼フェンス直撃の逆転2点適時二塁打を放った。このまま逃げ切りを図ったが、9回にまさかの展開が待っていた。4番手の篠原が1死満塁のピンチを招いた。ここで藤原を三振。2死満