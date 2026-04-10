北朝鮮の金正恩総書記は10日、中国の王毅外相と平壌で会談し、中朝関係のさらなる発展に意欲を示しました。中国外務省によりますと、金総書記は王外相との会談で、イラン情勢などを念頭に「現在の国際情勢は激しく変動しているが、中朝関係を絶えず深化・発展させることは共通の利益で、揺るぎない意志だ」と述べました。その上で金総書記は、「中朝の友好協力関係をさらに深く発展させ、交流を強化し、戦略的意思の疎通を密にして