気象庁によりますと、きょう（１０日）午前３時に「台風４号（シンラコウ）」が発生したということです。 【画像をみる】「台風4号」今後の進路は？10日（金）～15日（水）雨風シミュレーション＆全国各都市16日間天気予報 台風４号はきょう（１０日）午後６時、トラック諸島近海にあって北西にゆっくりの速さで進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間