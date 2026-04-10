20th Centuryの井ノ原快彦さんは4月10日、自身のInstagramを更新。「全員白目」になっている集合ショットを公開しました。【写真】“全員白目”の井ノ原快彦＆ふぉ〜ゆ〜「白目でもイケメンですよ」井ノ原さんは「全員白目。たまたま会ったふぉ〜ゆ〜のみんなと」とつづり、3枚の写真を投稿。STARTO ENTERTAINMENTの後輩・ふぉ〜ゆ〜のメンバー全員との集合ショットです。5人とも白目や半目になっており、とてもシュールです。井ノ