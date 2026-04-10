All About ニュース編集部は3月12〜13日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「芸歴別お笑い芸人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「芸歴30年以上と知って驚いたお笑い芸人」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】3位：ゆってぃ／35票3位には、ゆってぃさんがランクイン。1977年生まれのゆってぃさんは、プロダクション人力舎に所属するピン芸人です。1995年にスクールJCA4期生