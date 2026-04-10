プロフィギュアスケーターの織田信成さんは4月10日、自身のInstagramを更新。長女が小学校に入学したことを報告し、祝福の声が寄せられました。【写真】織田信成にそっくりな長女「お父さまそっくりですね」織田さんは「長女の入学式」とつづり、3枚の写真を投稿。ランドセルを背負った長女のソロショットや、スーツを着た織田さんと長女のツーショットなどです。ピースサインをする長女に身を寄せる織田さんの姿がほほ笑ましいで