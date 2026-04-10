Snow Manの岩本照さんは4月9日、自身のInstagramを更新。ドラマオフショットを公開し、ファンの注目を集めました。【写真】岩本照の“ギャル”なオフショット「なんか最近可愛さ増してません!?」岩本照さんは「呼吸して〜」とつづり、17枚の写真と1本の動画を投稿。ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Amazon Prime Video）のオフショットです。岩本さんは黒いダウンコートを着用した姿で、雪が積もる屋外ではしゃいでいます。