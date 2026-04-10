SNSなどで「キラキラした暮らし」や「お手本のように丁寧な暮らし」を見て、それを実現している人に憧れを抱く方は少なくありません。毎日の暮らしの中で夢や目標を持つこと自体は、前向きな行動につながる、よいことです。しかし「自分もそうなりたい」「そうならなければならない」と強く思い過ぎると、そうなれない自分に嫌悪感を覚え、脳に悪い影響を及ぼすことがあります。理想を追うことのリスクと注意点について、考えてみ