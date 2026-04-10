【北京＝東慶一郎、台北＝園田将嗣】中国共産党の習近平（シージンピン）総書記（国家主席）と台湾の最大野党・国民党の鄭麗文（ジョンリーウェン）主席が１０日、北京の人民大会堂で会談し、「台湾独立に反対」することで一致した。国共両党のトップ会談は２０１６年１１月以来、９年半ぶり。両氏は中台双方が一つの中国に属することを確認したとされる「１９９２年合意」を堅持することや中台の交流拡大に向けた協力も確認し