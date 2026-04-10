「西武−ロッテ」（１０日、県営大宮公園野球場）西武は１点リードの九回２死満塁で、遊撃手・源田がまさかの失策。２者が生還し、逆転を許した。勝利まであとアウト１つ。源田は正面の打球を処理したが、ボールをこぼし、二塁をあきらめて一塁へ送球した。だが、間に合わず、その間に２者が生還。リクエストでも判定が変わらなかった。