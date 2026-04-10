巨人・船迫大雅が10日のヤクルト戦、見事な火消しを見せた。先発・竹丸和幸が2−1の6回に2本の安打で二死一、三塁とピンチを招いたところで降板。ここでマウンドに上がった船迫は増田珠の打席中、一塁走者・岩田幸宏に二塁盗塁を決められ、二、三塁と一打逆転のピンチとなったが、その増田を3ボール2ストライクからスライダーで空振り三振に仕留めた。ニッポン放送ショウアップナイターの中継で解説を務めた宮本和知氏は、「