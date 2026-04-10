タレントの鈴木奈々（３７）が１０日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。鈴木はインスタグラムに「今日配信されたダウンタウンプラスに出てます！全力で体張りました凄い事が起きました！ぜひ見てくれたら嬉しいです！」とつづり、帽子にサングラス姿の写真を披露した。この投稿にファンからは「奈々ちゃんめっちゃ可愛い過ぎ〜」「かわいいですね」「イケてるなぁ」などのコメントが寄せられてい