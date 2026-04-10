◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）そろそろ変化球が来るだろう。いや、真っすぐか。次は変化球だろう。また真っすぐだ。記者席でそんなふうにバッテリーの配球を見ていた。もしかしたらヤクルトの上位打線も打席内で同じような感覚になっていたかもしれない。ドラフト１位・竹丸和幸投手−岸田行倫捕手の巨人バッテリーの初回の配球だ。１番・長岡を４球連続直球でカウント２―２と追い込み、５