◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人は首位ヤクルトとの接戦を制し、７勝５敗の貯金「２」となった。先発のドラフト１位ルーキー竹丸は６回途中８安打１失点の好投で２勝目。４回２死一、二塁ではマウンド上で投球動作の途中に転倒するも、投球をやめるとボークになるため投球し、山なりのワンバウンドの球となったが、その間に三塁を狙ったオスナが盗塁死となり、思わぬ形でピンチを脱した。