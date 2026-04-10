１０日、撮影に応じる王毅氏（左）と金正恩氏。（平壌＝新華社記者／王超）【新華社平壌4月10日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は10日、朝鮮の平壌で同国の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長と会談した。