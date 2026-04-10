ユニークな発想から生まれた新スイーツが登場♡VANILLABEANSのエイプリルフール企画から誕生した「ショーコラ -オン ザ ビーチ-」が正式販売されます。見た目も楽しい“チョコ砂”と人気ショーコラの組み合わせで、ひと足早く夏気分を楽しめる特別な一品。話題性も美味しさも兼ね備えた新商品をチェックしてみてください♪ 遊び心あふれる新スイーツ♡ 「ショー