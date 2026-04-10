北朝鮮を訪問している中国の王毅外相が金正恩総書記と面会し、両国の関係を強化する方針を確認しました。中国外務省は10日、王毅外相が北朝鮮の金正恩総書記と面会したと発表しました。王毅外相は「中国は北朝鮮との交流を緊密にし、実務協力を進めていきたい」と述べ、両国関係を強化したい考えを示しました。また、「国際情勢が変動と混乱に直面するなか、両国はそれぞれの主権や安全、発展上の利益を断固として守り、重大な国際