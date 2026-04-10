T＆Dホールディングス（HD）は10日、社員による出向先の代理店からの情報持ち出しを、傘下の大同生命保険とT＆Dフィナンシャル生命保険で計141件確認したと発表した。T＆DHDの森山昌彦社長や、大同生命の当時社長だった北原睦朗会長ら計6人が、役員報酬の5〜10％を1カ月間自主返納する。期間は2020年4月から24年8月までで、他生保の商品情報や代理店の販売実績をスマートフォンで撮影するなどして持ち出していた。内訳は大同生