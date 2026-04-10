9日、俳優でフィギュアスケーターの本田望結さんが、自身のXを更新。妹でタレント・モデルの紗来さんとのツーショットを公開しました。【写真を見る】【本田望結】妹・紗来との２S公開大学入学に「妹が大学生です。泣けます」ファンからは「勝手に私も親心です。泣けます」と共感の声望結さんは、妹・紗来さんの明治大学の入学式で撮影したと思われる写真と共に、「妹が大学生です。泣けます」という文章を投稿。写真には、入