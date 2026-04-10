◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2026年4月10日東京D）巨人はヤクルトとの3連戦初戦に3―2で勝利。2連勝で貯金2とした。先発のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24）が5回2/3を8安打1失点で2勝目を挙げた。1点リードの4回2死一、二塁の場面。5球目を投げる際にバランスを崩した。転びながら投げた球は外角に大きく外れるワンバウンド。この間に二塁走者のオスナは三塁を狙ったが、捕手・岸田の素早い送球でアウトにし、ピ