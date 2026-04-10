「巨人３−２ヤクルト」（１０日、東京ドーム）巨人が連勝で貯金２。ドラフト１位・竹丸が５回２／３を８安打１失点で２勝目を挙げた。珍プレーでピンチを切り抜ける場面があった。２−０の四回に１点差に迫られ、なお２死一、二塁。カウント２−２から投球しようとした際に大きくバランスを崩し、転げながらもなんとかボールは投げた。山なりの投球は一塁ベンチ方向へそれると、二塁走者のヤクルトのオスナが三塁へスター