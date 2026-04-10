家庭と仕事の両立は多くのママが抱えている悩みですよね。先日もママスタコミュニティには「働き方を変える勇気が出ません」というタイトルで、こんな投稿が寄せられました。投稿者さんは大学卒業以降、正社員として約30年間働いてきました。現在の職場は入社してもうすぐ2年になるそうです。『子どもが今春中学生になると同時に夫の単身赴任が決まり、夫は「もうそんな会社は辞めてほしい、働くなら家庭優先の働き方をしてほしい