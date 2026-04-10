ドラマ「惡の華」（毎週木曜深夜24時00分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。鈴木福・あの主演！感情剥き出しの壮絶な青春物語。春日高男（鈴木福）は、佐伯（井頭愛海）の体操着を衝動的に盗んでしまう。その光景を仲村佐和(あの）に見られていて…【動画】佐伯の体操着を衝動的に盗んでしまった春日。しかしその光景を仲村に見られてしまい…第1話春日高男（鈴木福）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華