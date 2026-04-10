私はパート主婦のカンナ。会社員の夫コウジと、小学生の子どもたち（長女レミ・次女アヤ）と暮らしています。わが家は半年ほど前にマイホームを建てました。夫がハウスメーカーと何度もやりとりしながら設計や内装を決め、こだわりぬいた注文住宅です。けれど夫はよく「家を大事にしているのは俺だけだ」と不機嫌になります。夫が傷ひとつつけたくないのはわかりますが……私や子どもたちは常にビクビクしながら暮らさなければなら