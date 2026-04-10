長崎県警は10日、島原市内でクレカ会社や警察名乗る偽電話詐欺が発生して200万円の被害が出たとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。県警によると、6日、被害者のスマートフォンにクレジットカード会社を名乗って「あなた名義のカードが不正に利用されている」などと電話がかかってきた。そのまま八王子警察署組織犯罪対策課の警察官をかたる男に電話を代わり、通話アプリをダウンロードさせられた。ビデオ通話などで連絡を取