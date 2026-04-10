宮崎県は10日、国家公安委員会や警察庁をかたり、事件の当事者として期日までに返信を求める不審メールが確認されているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。不審メールには国家公安委員会や警察庁になりすまして「捜査中の重大事件にあなたの個人情報が関係している可能性があります」「あなたの個人情報が第三者に不正に取得され、インターネット上で漏洩しています」「下記連絡先まで至急ご連絡ください」などと記されてい