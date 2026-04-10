◇プロ野球 セ・リーグ 巨人3-2ヤクルト（10日、東京ドーム）ヤクルトが巨人との3連戦初戦を落としました。ヤクルト先発の吉村貢司郎投手は両チーム無得点の2回、ランナー1塁で増田陸選手にツーベースを浴び先制点を許すと、3回は味方のエラーからタイムリーを打たれ追加点を許しました。打線は2回に1アウト1塁2塁を作りますが、タッチアップで2塁を狙った増田珠選手がタッチアウト。4回は満塁を作りますが増田選手の犠牲フライの1