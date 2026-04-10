女優・川栄李奈（３１）と俳優・廣瀬智紀（３９）が１０日、離婚を発表した。双方のＳＮＳでコメントが発表された。２人は２０１８年の舞台「カレフォン」での共演をきっかけに交際に発展し、１９年５月に結婚。同年１１月に第１子（６）、２３年６月には第２子（２）の誕生を発表している。【川栄のインスタグラムのストーリーズでの全文】関係者の皆様応援してくださる皆様私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦と