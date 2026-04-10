学校に通うことが難しいと感じる子どもたちのために、4月、新潟県内で初めて“学びの多様化学校”が開校しました。生徒が安心して学校生活を送るための工夫とは？ 4月1日に開校した上越市立諏訪中学校。10日、約60人の学校関係者などが校舎の内覧会に参加しました。 【上越市小菅淳一 市長】 「豊かに生きるという教育目標のもと、生徒一人一人に寄り添い、学びたいという思いを大切にしながら、その可能性を広げていく学校」