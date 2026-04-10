「巨人３−２ヤクルト」（１０日、東京ドーム）ヤクルトが接戦を落とし、今季初の連敗を喫した。今季初めての試合となった東京ドームは、まだ“鬼門”だった。昨季開幕８連敗を喫しわずか１勝に終わった悔しさばかりが残る場所。同ドームでは今年のオープン戦でも２戦２敗だったが、また苦しめられた。打線は２点を追う四回に意地を見せた。１死後に古賀、オスナ、岩田が３連打を放って満塁の好機を迎える。ここで増田が中犠