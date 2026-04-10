俳優の森七菜が、11日発売の雑誌『ar』5月号（主婦と生活社）の表紙を飾る。同誌のカバーは初登場となる。【表紙】EJ＆NICHOLAS＆MAKIが華やかな衣装で登場！表紙は、肌見せトップスに身を包んだ、美しすぎるまぶしい姿に。吸い込まれそうに透き通る存在感、ずっと眺めていたくなる美しいスタイル、森の個性が光る感性にフォーカスしている。誌面では好きが詰まった初めてのベストコスメ公開、初めてのポージングなどを掲載