イベントに参加した辻元清美参院議員（右）とライターの和田静香さん＝10日夜、東京都渋谷区女性が初めて参政権を行使してから10日で80年を迎えたのを記念し、女性の生きづらさを議員や研究者らが語り合うイベントが東京都渋谷区で開かれた。低賃金など中高年のシングル女性が抱える問題について、参加者から「孤立させないための政策が必要だ」との声が上がった。ライターの和田静香さんが登壇し、中高年のシングル女性にイン