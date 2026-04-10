国土交通省の有識者検討会は10日、地方鉄道のうち特急列車や貨物列車が走る基幹的な鉄道網について、維持に必要な財源を具体的に検討するよう国に求める提言をまとめた。国交省は今後、維持すべき範囲や必要な財源の捻出方法を検討する。提言は、基幹的な鉄道網を維持するには安定財源の確保が必要と指摘し「幅広い受益者から負担を収受する仕組みを導入することが考えられる」と明記した。検討会のこれまでの議論では、新税