「巨人３−２ヤクルト」（１０日、東京ドーム）巨人が雨天中止を挟んで連勝。接戦を勝ちきって貯金２とした。先発のドラフト１位・竹丸はピンチを背負いながらも粘りの投球を見せて踏ん張った。２点リードの四回に１点を返され、なおも２死一、二塁のピンチを背負ったが、赤羽への５球目にバランスを崩しながら投球。何とか捕球した岸田が三盗を狙ったオスナを刺し、珍プレーで難所を乗り越えた。それでも六回２死一、三塁