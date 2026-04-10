白泉社は、『ヤングアニマル』8号を2026年4月10日(金)に発売。新連載「永田町エイリアンズ」がスタートし、新刊発売記念で「描くなるうえは」の書店フェア開催決定。○【表紙＆巻頭グラビア】ちとせよしのfrom あまいものつめあわせ7年前、「YAグラ姫 2019」で編集部特別賞を受賞。その時から輝いていた原石は時間を重ね、さらに魅力を増して帰ってきた♪あの頃の夢をいま現実に! 7年越しの想いを胸についに表紙を飾る!撮影：石塚