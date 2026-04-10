今月から暫定供用が始まった川内港・唐浜地区の国際物流ターミナルに10日、コンテナ船が初入港しセレモニーがありました。 川内港・唐浜地区では現在、国と県が国際物流ターミナルの整備を進めています。この整備で、大型のコンテナ船の入港が可能になり、輸送コストの削減や輸出入拡大が期待されています。 国際物流ターミナルは今月から暫定供用が始まり、10日、韓国のコンテナ船が初入港し、歓迎の