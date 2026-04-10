【モデルプレス＝2026/04/10】.ENDRECHERI.／堂本剛が、8月12日に約1年半ぶりのパッケージCDアルバム「new chapter purple」（読み：ニューチャプターパープル）をリリースすることが決定した。【写真】二宮和也、堂本剛にキス寸前◆堂本剛（.ENDRECHERI.）、1年半ぶりアルバムリリース初回盤A、初回盤B、通常盤、ファンクラブ限定盤の全4形態で届ける本作は10日21時より予約受付を開始。期間中に初回盤A、初回盤B、通常盤を予約す