放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。4月5日（日）の放送は、声優で俳優の津田健次郎さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、津田健次郎さん、宇賀なつみ◆声優として意識しているのは「矛盾を乗り越えること」今回は、声優・俳優として幅広く活躍する津田健次