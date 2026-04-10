■これまでのあらすじ孫が保育園に通うようになり、寂しい義母は勝手に保育園に迎えに行くが、園から保護者の許可がないとダメだと断られ「家族なのにねぇ」と残念がる。さらには嫁の生理痛のことを保護者達の前でベラベラとしゃべり出し、「私のフォローが必要なの」と得意顔になるのだった。【妻side STORY】義母に悪意がないのはわかります。でも、私は善意の押し付けに疲れてしまいました。生理の痛みは人によって違う。同じ女