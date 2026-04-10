21:00 メキシコ鉱工業生産指数（2月） 予想0.9%前回-1.1%（前月比) 予想-0.9%前回-1.1%（前年比) 21:30 カナダ雇用統計（3月） 予想1.25万人前回-8.39万人（雇用者数・前月比) 予想6.8%前回6.7%（失業率) 米消費者物価指数（CPI）（3月） 予想1.0%前回0.3%（前月比) 予想3.4%前回2.4%（前年比) 予想0.3%前回0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想2.7