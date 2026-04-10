アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡でのタンカーの通航をめぐるイランの対応を批判しています。現地時間の9日、自身のSNSでイランがホルムズ海峡で通航料を徴収することは「あってはならない」と警告。さらに「我々が結んだ合意とは異なる」と批判しました。トランプ氏は、ホルムズ海峡の開放を停戦合意の条件としていることから、イランが合意に違反しているとの認識を示したものです。一方、イランの最高指導者モジタ