◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１０日・バンテリンドーム）中日の守護神・松山晋也投手が３―１の９回に登板したが、４安打４失点で逆転を許した。登板前には、恒例となった松山の登場演出“２０２６バージョン”が、初披露となった。セーブシチュエーションで、名前がコールされる直前に、バンテリンドームが暗転。１０６ビジョンには、富士山の麓の樹海で撮影された特別映像が、流れた。「獲物を仕留める！」をテーマ