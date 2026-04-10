◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）終わってみれば１点差の逃げ切り。めったにお目にかかれない珍プレーが、結果的には大きなワンプレーになった。１点リードの４回２死一、二塁、赤羽への５球目、巨人の先発・竹丸が投球動作の途中に体勢を崩してマウンドで転倒。だが、途中で投げるのをやめるとボークになるため、倒れながら懸命に投球。ふわっとした山なりの球が外角にワンバウンドで大きく外