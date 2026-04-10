ものまねタレントの長州小力（54）が10日、Youtubeの「西口プロレス公式チャンネル」で謝罪した。長州小力はこの日、東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が調べていることが捜査関係者への取材で判明していた。「【お詫び】長州小力ご報告とお詫び」と題した動画がアップされ、長州小力は白いTシャツに黒のジャケット姿で登場。「長州小力です」と神妙な面持ちで語り出し、「このたびは多大なる多