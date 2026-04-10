料理研究家・リュウジ氏（39）が10日に公式X（旧ツイッター）を更新し、ラーメン店の“ライス先出し”問題について言及した。元放送作家・鈴木おさむ氏は、あるラーメン店を訪れた際に「たしかに、セット頼んだんだけどライスだけ出てきてラーメン出てくるまで2分ほど。なぜ、ライスだけ先に出すのか？」とポスト。これにネット上ではさまざまな意見が寄せられていた。この件について、リュウジ氏は「これがお店のルールな