秋田市出身の佐々木希さんが新たなCMに出演しています。CMはテレビなどで放映されているほか、今後はJR秋田駅のマルチサイネージでの放映も予定されています。 佐々木希さんが出演しているのは、愛知県の会社ZAZAが運営する、産業用製品検索サービス「Metoree（メトリー）」の新CMです。ファッションショーをモチーフにした15秒の新CMでは、「産業用製品探すならメトリー」というメッセ&